وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى للرئيس السيسى: حريصون على تعظيم التعاون مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 01:26 مساءً -

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الفرنسية، باريس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الرئيس السيسى عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وقد تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار أورلي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.