ماكرون يستقبل الرئيس السيسى فى قصر الإليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 01:26 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل بقصر الإليزية، حيث عقد الرئيسان قمة مصرية فرنسية.

وكان الرئيس السيسى قد وصل صباح اليوم إلي مطار اورلى الدولى في العاصمة الفرنسية باريس، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار راضى إلى أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.