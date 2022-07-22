حياة كريمة.. قطار المشروعات القومية مستمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قطار المشروعات القومية فى إطار مبادرة حياة كريمة.

ونفذت المبادرة نحو 63 مشروعا تتضمن أسواقا ومواقف سيارات ونقاط إطفاء، كما صممت 15 مشروعا كمرحلة أولى باعتماد مبدئى 157 مليون جنيه بمحافظة أسيوط، كما تم تطوير 5 مراكز فى 192 قرية بإجمالى 757 تابعا فى بنى سويف، كمل تم الكشف على 762 حالة فى قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادى بأبوتشت.

فى السياق ذاته، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 73 مشروعاً بمركزين بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، انتهى من تنفيذ 73 مشروعا بمركزى إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، بهما 13 وحدة محلية، تضم 36 قرية، حيث يحتوى مركز إسنا على 9 وحدات محلية بها 29 قرية، ومركز أرمنت يحتوى على 4 وحدات محلية بها 7 قرى.