وزيرة الهجرة تهنئ هشام العسكرى لتعيينه نائبا للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها لاختيار الدكتور هشام العسكرى نائبا للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، لما يحمله هذا المنصب من ثقل ومسئولية كبيرة حيث يعكس ثقة القيادة السياسية فى خبرائنا بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن تعيين العسكرى وهو أحد أهم علمائنا بالخارج، يؤكد على نجاح الدولة المصرية فى استقطاب العقول المصرية النيرة والمهاجرة بالخارج وهذا ما استطاعت تحقيقه سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتى سلطت الضوء على مختلف العلماء والخبراء بالخارج فى مختلف المجالات وعملت على دمجهم بخطط التنمية التى تعمل عليها الدولة فى المرحلة الحالية.
وتابعت الوزيرة، أن الدكتور هشام العسكرى يعد نموذجا مشرفا للمصريين بالخارج نظرا لتميزه العلمى الكبير وإنجازه العلمى المهم خلال السنوات الماضية، بجانب سعيه الدائم لإفادة بلده مصر بخبراته العميقة فى مجال علوم أنظمة الأرض، وفى إطار هذا السعى قد العسكرى أول أطلس شمسى لمصر تستفيد منه حاليا وزارة الكهرباء وكذلك إسهاماته مع عدد من الوزارات المعنية، نتيجة لمشاركته المستمرة فى مؤتمرات "مصر تستطيع".
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