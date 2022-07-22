وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور 70 عاما على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتى وقف فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية صادقة مع أبناء القوات المسلحة من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم وأبناءه البواسل من القوات المسلحة بالتقدم والازدهار وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة كل ما تصبوا إليه من آمال وتطوير وتنمية محققين من الإنجازات ما يبهر العالم أجمع فى ظل القيادة الحكمية والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع مزيد من التوفيق والرفعة".

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