الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

وقال رئيس الكنيسة الأسقفية - فى بيان له اليوم - يذكرنا هذا اليوم بحركة الضباط الأحرار الذين ثاروا للقضاء على الطبقية والاحتلال، وأسسوا الجمهورية الأولى بعد جلاء الاستعمار.
وتابع قائلا، نسأل الله القدير أن يوفق قادتنا لما فيه الخير لبلادنا مصر وأن تنعم بالرخاء والمحبة والسلام.
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