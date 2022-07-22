الرئيس السيسى يصل قصر الإليزيه ويبدأ قمة مباحثات مع الرئيس الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، فقد بدأت مباحثات القمة بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون بقصر الإليزيه.

وكان الرئيس السيسى قد وصل إلى مطار أورلى الدولى بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، حيث يجرى زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.