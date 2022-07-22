الرئيس السيسى يصل مطار اورلى الدولى ويبدأ زيارته الرسمية لفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 يوليو 2022 12:29 مساءً -

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مطار اورلى الدولى في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار راضى إلى أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.