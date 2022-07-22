القوى العاملة: تعيين 514 شخصا منهم 6 «قادرون باختلاف» فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة فى سوهاج بتعيين 514 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 6 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2422 راغب عمل منهم 30 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 18 فرصة عمل.





وأضاف وزير القوى العاملة أن المديرية فتشت على 423 منشأة "دورى وحملات" يعمل بها 1085 عاملا، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وإعادة التفتيش على 46 منشأة، وعمل 3 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ندوتى سموم بيضاء، وندوتى زيادة الإنتاج، حضرها 124 عاملا وعاملة، وندوة مفاوضة جماعية، و8 ندوات توعية فى مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 150 عاملا وعاملة.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى، أنه فى إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 167 ألفا و877 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 613 عاملا منهم، 41 منحة مولود، و6 منح زواج، ومنحتى وفاة عامل، و13 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وعملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 5000 جنيه، وصرف منح علاج وكشف بإجمالى 12 ألفأ و877 جنيه لـ 548 عاملا من المسجلين، فضلا عن تسجيل 169 عاملا جديدا يعملون فى مشروعات بمراكز المحافظة.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1295 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقى 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها، وإحالة 7 منها للقضاء، وشكوتين لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 141 منشأة، وإعادة التفتيش على 239 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضرا، وغلق 10 منشآت، وإعطاء مهلة قانونية لـ 252 منشأة أخرى، فضلا عن بحث 13 شكوى ومنح 11 ترخيص، وعقد 4 ندوات توعية.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتابعت المديرية التفتيش على 511 منشأة يعمل بها 34 ألفا و680 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.