وزيرة البيئة تزور بحيرات الأكسدة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارة تفقدية، اليوم الجمعة، لمنطقة بحيرات الأكسدة للوقوف على الأوضاع البيئية وأعمال التطوير التى تشهدها المنطقة وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ المزمع عقده فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منطقة بحيرات الأكسدة تشهد تطوير غير مسبوق خلال الفترة الحالية لتكون أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بالمدينة وشاهد على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالميا بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالتزامات مصر الدولية إذ تقع مصر بموقعها الجغرافى الفريد كجسر جوى بين 3 قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا مما جعلها ثانى أهم مسار للطيور الحوامة المهاجرة عالميا.



واستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة ومن أهمها إعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة من خلال تحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات مع إنشاء 7 بحيرات إضافية ومرصد للزائرين لمشاهدة الطيور المهاجرة، بالإضافة الى تطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية وخدمات الزوار المختلفة علاوة على توفير خدمات ترفيهية وممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابه وفريدة من نوعها بالموقع مشيرة إلى أن أعمال التطوير تتم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الوزارة ممثلا فى مشروع الطيور الحوامة المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة بيرد لايف الدولية وبمشاركة محافظة جنوب سيناء.



وأضافت وزيرة البيئة أن تجربة تطوير منطقة بحيرات الأكسدة يأتى لحماية الطيور المهاجرة من كل المخاطر التى تتعرض لها فى رحلتها السنوية خلال فصلى الربيع والخريف من كل عام ومنها آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن تجربة الموقع ستكون أحد قصص النجاح التى سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم وأحد المزارات الرئيسية للوفود وخصوصا فى ظل ادراج الموقع كأحد المزارات السياحية لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة عن قرب مع رفع الوعى بأهميتها للعالم والمشاركة فى حمايتها.



جدير بالذكر أن الأكسدة هى عبارة عن تخلص آمن من مياه الصرف الصحى عن طريق درجة حرارة الشمس، والهواء لإنتاج مياه صالحة لرى الزراعات الخشبية بعد معالجتها لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحى كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ومستدامة.