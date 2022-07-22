الأوراق والشروط- التعليم العالى تعلن تسجيل رغبات اختبارات القدرات إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمى فى جميع المجالات والخدمات التى تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك فى الفترة من يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

والكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هى:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7.شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

8. شعبتى التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعات(حلوان – السويس – بنى سويف –سوهاج).

13. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بنى سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت على الموقع التالى من هنا

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر الطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1) - رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فى ادائها.

2 -عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتى تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.

ملحوظة مهمة:

هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام(5،3) سنوات فى ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

أماكن الاختبارات من هنا