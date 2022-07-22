جدة - نرمين السيد - استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزرارء الجلسة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، لجلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة ملكية الدولة، بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، صناعة الجلود، والأجهزة الطبية، بحضور نحو 50 ممثلا عن القطاع الخاص والهيئات الحكومية المختلفة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزارء: جلسات «سياسة ملكية الدولة» ناقشت 3 قطاعات خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.