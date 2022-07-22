عاجل.. الحكومة توضح حقيقة ضم الصفين الخامس والسادس فى عام واحد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائى فى عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائى فى عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن. وشددت على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هى 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسى منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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