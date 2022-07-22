«الهجرة» و«الإسكان» تطلقان المرحلة الأولى من التدريب للتأهيل لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انطلاق فعاليات تدريب الشباب حرفيا على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ووزارة الاسكان، لتوعية 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حرفيا للانتقال لسوق العمل.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن إطلاق المرحلة الأولى من التدريب للتأهيل لسوق العمل جاء ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرحت وزيرة الهجرة بأن انطلاق المرحلة الأولى من التدريبات جاء فى 4 محافظات هى: كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، وبنى سويف بإجمالى عدد 500 متدرب من الشباب من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات مختلفة، بحسب الحرف المتدرب عليها، مؤكدة أن التدريبات ستستهدف المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت مكرم أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان لاستكمال باقى المجموعات التدريبية، حسب المواعيد المحددة، على أن تكون المجموعة الثانية يوم 24-7-2022 (بـ8 مجموعات بمحافظات كفر الشيخ - بنى سويف - المنيا - أسيوط)، والمجموعة الثالثة يوم 21-8-2022 (بـ10 مجموعات بمحافظات (كفر الشيخ - بنى سويف - أسيوط)، والمجموعة الرابعة يوم 18-9-2022 (بمجموعة واحدة بمحافظة بنى سويف)، على أن يتم استكمال الجزء الثانى من المجموعات التدريبية تباعا، وذلك لاستكمال تدريب 675 متدربا بالمرحلة الأولى.

وأوضح بيان وزارة الهجرة أنه انطلاقا من حرص الوزارتين على إتاحة الفرصة لكل الشباب الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية بالمرحلة الأولى أو المراحل اللاحقة، يمكن للراغبين فى الاشتراك بالدورات الحرفية بدءا من 21 أغسطس المقبل، التوجه للتسجيل بفروع مراكز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى"، حسب العناوين التالية:

محافظة كفر الشيخ- مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى"، مدينة كفرالشيخ شارع الاستاد الرياضى محطة مياه الشرب رقم 1 أمام مرور كفرالشيخ

محافظة أسيوط – مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى"، أول أسيوط - شارع الجيش أمام البنك الأهلى - فرع الجامعة، أسيوط

محافظة بنى سويف – مركز تدريب "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى"، مركز تدريب بنى سويف الشركة القابضة - كورنيش النيل - بنى سويف.