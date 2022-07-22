محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر نقلة كبيرة بمنظومة الطرق

جدة - نرمين السيد - وأكد فى بيان صحفى، أن المحور يعد نقلة نوعية كبيرة بمنظومة الطرق لم تشهدها المحافظة من قبل فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بعد سنوات من المعاناة، من خلال فتح مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التى قام بها بطول مسار المحور رافقه خلالها محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعلاء بدران السكرتير العام، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع نطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ انطلاقاً من التعاون الكامل بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من المشروع وتشغيله لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطنين.

وتفقد المحافظ ومرافقيه المسطح العلوى للمحور بنطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والساحات وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور بقطاعات ناهيا وأرض اللواء بأحياء العجوزة وبولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء طريق مزدوج أسفل المحور بالقطاع المشار إليه لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على اى اختناقات بقطاع ناهيا وأرض اللواء.

وقد وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال بالطريق ومراعاة المعايير الفنية لأرصفة المشاة وأماكن انتظار السيارات والساحات والنقاط الخدمية.

كما تفقد المحافظ الموقف التنفيذى لمسار محور الفريق كمال عامر بداية من شارع جامعة الدول العربية ومثلث بشتيل وحتى منطقة أرض اللواء، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال أسفل المحور واستغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء مع تكثيف وتيرة العمل للانتهاء من إنشاء موقف السرفيس الحضارى بذلك القطاع، والذى من المقرر أن يستوعب سيارات السرفيس بالمنطقة ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة وأرض اللواء والطريق الأبيض وشوارع السودان ومترو البحوث وجامعة الدول العربية.

وخلال تفقده قطاع ترعة الزمر بالعمرانية، شدد محافظ الجيزة بضرورة التنبيه على سائقى سيارات السرفيس بالالتزام بالأماكن المخصصة والمواقف الحضارية التى تم إنشاؤها وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية.