بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بطوه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالى، سكرتير غبطة البطريرك، كما كان فى استقبالهم الأب شنودة يواقيم، راعى الكنيسة.

حضر للترحيب بصاحب الغبطة سيادة المستشار هانى عبد الجابر، وعدد من أعضاء المجلس المحلى بالقرية، والقس عماد، عن الكنيسة الإنجيلية بالقرية.

وأعطى الأب البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الكنيسة حية دائمًا بشعبها، وممتدة إلى الأبد بشبابها، الذين هم مستقبل الغد.

وانتهت الزيارة بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.