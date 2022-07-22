محافظ مطروح يشيد بجهود المالية فى تطبيق النظام الموحد وتنمية وعى العاملين

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ مطروح خالد شعيب، بجهود وزارة المالية فى الإسراع بتطبيق النظام المالى الموحد والتثقيفية المالية مع تنمية الوعى المالى للعاملين بالدولة خاصة بمحافظة مطروح بعقد عدد من الورش التدريبية لمسئولى الوحدات الحسابية والإداريين الماليين بجميع المصالح الحكومية، وتوضيح الرؤية المالية من قوانين وتشريعات ومواد.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح، اليوم الجمعة، المحاسب طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والوفد المرافق من وزارة المالية، والمحاسب أشرف غلاب مدير المديرية المالية بمطروح، وعدد من قيادات المديرية.

وأكد المحافظ - فى بيان - حرص وزارة المالية على أن يكون كل مسئول مالى على وعى كامل بالقوانين والتشربعات المالية؛ مما يقلل من الأخطاء المالية وتسريع الوقت مع مواجهة الفساد.

ومن جانبه، وجه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، شكره وتقديره لمحافظ مطروح وجهود التعاون وحرصه على المشاركة فى فعاليات المديرية المالية بمطروح؛ مما انعكس على تشجيع وتحفيز العاملين بالمحافظة على المشاركة فى ورش التدريب والتثقيف المالى، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاسبوع تدريب مسؤولى شؤون العاملين والموارد البشرية خلال ورشة على التطبيقات المالية الجديدة.