نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. قمة جدة وحوار بطرسبرج وجولة أوروبية

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى "قمة جدة"، والتى جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مشاركة الرئيس فى قمة جدة تأتى فى إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبى تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى "قمة جدة" ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جدة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس الأمريكى رحب بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكداً تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

إلى ذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جدة مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيسى من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جدة مع مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومى العربى، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائى من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً فى هذا الخصوص أهمية الإسراع فى عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

عقب العودة من قمة جدة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألمانى "أولاف شولتز" للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجارى، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وفى برلين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، والسفير المصرى فى برلين خالد جلال.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألمانى، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصةً فى ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة، خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بطرسبرغ" للمناخ، جاء فيها: أود أن أعرب عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتز المستشار الاتحادى لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وأن أشيد بالدور القيادى لألمانيا فى مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذى ينعكس فى التزامها السياسى على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولى وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة.

وتابع الرئيس فى كلمته: ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم فى إطار حوار بيترسبرج، وهو المحفل الذى أصبح على مدار السنوات الماضية أحد المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، ولحشد التوافق الدولى على المستوى السياسى حول الموضوعات المختلفة التى يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.

إلى ذلك، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

فيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز" مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال الرئيس فى كلمته: اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم إليكم وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال فى برلين، وعلى المباحثات البناءة والمثمرة التى أجريناها معاً اليوم، فى إطار حرصنا المتبادل على تعزيز علاقاتنا على الصعيد الثنائى، وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة التى يشهدها عالمنا اليوم.

وخلال زيارته لألمانيا الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، التى عبرت عن التقدير والامتنان للرئيس للجهود المصرية فى استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئيين على ارض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنيين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى برلين، فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة فى هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ على هامش زيارته لألمانيا الأسبوع الماضى ـ أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً فى هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها؛ رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى برلين، مؤكدةً أنها ستساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، خاصةً فى ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومشيدةً فى هذا الصدد بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، زيارته إلى دولة ألمانيا، ومنها توجه إلى العاصمة الصربية بلجراد فى زيارة ثنائية رسمية هى الأولى من نوعها وذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد شهدت عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربى "ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربى، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمى.

ولدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة "بلجراد" كان فى استقباله الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بلجراد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصربى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، ضيفاً عزيزاً فى صربيا للمرة الأولى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقلد الرئيس الصربى، الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام جمهورية صربيا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كملة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس صربيا جاء فيها: الرئيس والصديق العزيز ألكسندر فوتشيتش إنه لمن دواعى سرورى أن أحل ضيفاً على بلدكم الصديق جمهورية صربيا للمرة الأولى، وأود الإعراب عن عميق امتنانى للضيافة الكريمة من جانبكم والحكومة الصربية والشعب الصربى، كما أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتى تأتى فى توقيت حيوى لتعكس مدى الأهمية التى نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومستوى أكثر تميزا.

وشهدت الزيارة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى منتدى الأعمال المصرى الصربى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى- الصربى المشترك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكداً سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وخاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقارى والإدارى، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات الزراعية.

فى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة، والبيئة، والاستثمار، والثقافة والفنون، والإعلام، والتعليم، والتعليم العالى، والتقييس ودعم المعلومات، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون بين المتحف القومى للحضارة المصرية ومتحف الفنون الإفريقية بصربيا، والإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لصربيا ـ الأسبوع الماضى ـ مع إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان الصربى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى بلجراد، منوهاً إلى العلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والصربى، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

وتضمنت الزيارة إقامة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، حفل عشاء رسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بجبل أفالا فى صربيا، وذلك بصحبة وزير الدفاع الصربى.

وفى إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الصربية بلجراد، منحت جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس تكريماً لجهوده التنموية داخل مصر وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء اقليمياً ودولياً.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن كلاً من رئيس جامعة بلجراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقاً من دوره فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التى أطلقها على المستوى الوطنى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى بادر بإطلاقها وتشييدها فى شتى قطاعات الدولة وساهمت بشكل بارز فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر.

كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية، وذلك فى ساحة التدريب فى أرض الحراسة العسكرى فى العاصمة بلجراد.

إلى ذلك تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة منتخب اليد ، قائلا: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة فى تاريخه.. وأود أن أشيد بالأداء البطولى والرجولى لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى".

وتابع الرئيس: "بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".