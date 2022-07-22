حياة كريمة.. التنمية: مشروعك وفر 1.6 مليون فرصة عمل بقروض 24.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وذلك من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجا، وأصحاب الحرف الراغبين فى الاستثمار فى كل المجالات.

وأشار الوزير، إلى تكامل تلك المبادرة مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى لتنمية وتطوير الريف المصرى وخلق فرص عمل ورفع مستويات جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتوفير مزيد من فرص الحياة الكريمة.

وأكد محمود شعراوى أن "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو الماضى فى تنفيذ 3700 مشروع صغيرا ومتوسط فى جميع المحافظات بقروض تقترب من 600 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للشباب، موضحاً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى المحرك الأساسى؛ لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة فى اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى فى هذا القطاع الحيوى لرفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا دور "مشروعك" الهام فى دعم التنمية الاقتصادية بالقرى والمدن والمراكز المنفذ فيها، وهو أحد الركائز الأساسية؛ لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وكشف شعراوى، أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة؛ لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى، كاشفًا أن مشروعك ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير أكثر من 1,6 مليون فرصة عمل من خلال تنفيذ 196 ألف مشروع بقروض 24,2 مليار جنيه، مشيراً الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح محمود شعراوى، أن الهدف من "مشروعك" هو الإسراع فى إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن، ودفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المشروع ساهم فى توفير وتشغيل الآلاف المواطنين فى المحافظات المصرية عن طريق توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بالتنسيق مع البنوك المشاركة فى البرنامج، بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

ولفت شعراوى، إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة من خلال “مشروعك”، ونفذت أكثر من 22,2 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 20,7 ألف مشروع، والبحيرة 18,2 ألف مشروع، والدقهلية 16,2 ألف مشروع، والشرقية 15,5 ألف مشروع، وبنى سويف 15,2 ألف مشروع.

وأفاد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم باستمرار بتدريب ورفع مهارات العاملين بمشروعك فى المحافظات من خلال دورات متخصصة ينظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إضافة إلى بعض الجهات المتخصصة، مما ساعد فى التعامل الجيد مع الراغبين فى الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة، وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم، والتركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة بهدف الوصول الى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع إضافة إلى خلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف محمود شعراوى، أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير دعم فنى وإدارى وتسويقى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب خاصة فى الجامعات الإقليمية، للتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.