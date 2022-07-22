تصريحات السيسى خلال منحه الدكتوراه الفخرية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان السيسى خلال منحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بلجراد: مصر اختارت التفاوض فى سد النهضة إيمانا بوحدة مصير دول حوض النيل، قالت صحيفة (الأهرام)، منحت جامعة «بلجراد»، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، أمس درجة الدكتوراة الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار زيارته لصربيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرا أنه ليس موجها لشخصه، وإنما للشعب المصرى بأكمله كشريك أساسى فى الإنجازات التى تحققت أخيرا فى مصر.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال خلالها إن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، ولا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز، تشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكاناتنا فى تحقيق أهدافنا المشتركة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى بات يواجه تحديات جديدة وناشئة، بالإضافة للتحديات التقليدية وعلى رأسها تغير المناخ، بما يمثل تهديدا حقيقيا يتطلب تعاون جميع الدول.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "إنه لابد لإعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار فى إطار إدارة العلاقات الدولية من مراعاة قواعد القانون الدولى الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفى مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم، والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متواز يراعى الاحتياجات بشكل متساو".

وأضاف أنه من هذا المنطلق اتخذت مصر الخيار التفاوضى فى تعاملها مع قضية السد الإثيوبى استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، التى تنم عن رغبتنا فى تنمية العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعى لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

وأكد الرئيس السيسى أنه فى إطار دفع جهود الاستقرار فى المنطقة، تدعو مصر لتعزيز الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان مدبولى: تفعيل الطروحات الحكومية بالبورصة وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، نقلت صحيفة (الأهرام)، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تأكيده حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التى تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات.

وفى السياق نفسه، أكد مدبولى أن الحكومة تولى اهتماما خاص لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى (الأخبار) وتحت عنوان القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو، ذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو وهذا نصها: الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة: يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئا بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازا وطنيا مضيئا حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، فإن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح، وتجسد إرادتها الحرة بطاقات النابغين والمبدعين من أبنائها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار.. حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم وكل عام وسيادتكم بخير.

وفى (الجمهورية)، وتحت عنوان مدبولى يستعرض موقف مشروعات النقل الحديثة والصديقة للبيئة، قالت الصحيفة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مختلف قطاعاتها الحيوية والخطوات الخاصة بتمويل مراحل تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من أهمية كبيرة فى إحداث نقلة نوعية فى مجال البنية التحتية، وخاصة ما يتعلق منها بالطرق والمحاور الجديدة أو القائمة التى خضعت لإعادة تأهيل ورفع كفاءة، وهو ما ساهم فى إتاحة شرايين حياة جديدة لخدمة أهداف التنمية فى مختلف المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد حرص الدولة على التوسع فى إقامة وتنفيذ العديد من مشروعات النقل الحديثة، والصديقة للبيئة فى ذات الوقت، مشيرا إلى دور مثل هذه المشروعات فى ربط وتسهيل حركة التنقل للمواطنين والبضائع بين مختلف مناطق الجمهورية.. ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع النقل.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان المتحدث الرسمى: مسئولو جامعة بلجراد يشيدون بجهود الرئيس فى تطوير التعليم، قالت (الجمهورية)، فى إطار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الصربية بلجراد، منحت جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، درجة الدكتوراة الفخرية إلى الرئيس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن كلا من رئيس جامعة بلجراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية، وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس السيسى للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراة الفخرية جاء انطلاقا من دور سيادته فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التى أطلقها سيادته على المستوى الوطنى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى بادر بإطلاقها وتشييدها فى شتى قطاعات الدولة وساهمت بشكل بارز فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر.

كما أشاد مسؤولو الجامعة بجهود الرئيس السيسى فى سبيل تطوير التعليم المصرى، وخاصة عن طريق تعظيم الاتفاق على التعليم الأساسى، ورفع مستوى التعليم العالى من خلال سلسلة من مشاريع الإصلاح الجوهرية، بما فى ذلك تأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج لتتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولتتوافق مع احتياجات سوق العمل.