البابا تواضروس يرأس قداس مؤتمر الشباب الأوروبى بالنمسا

جدة - نرمين السيد - ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة القداس الخاص بمؤتمر الشباب الأوروبى فى دير الأنبا انطونيوس بقرية "اوبر زيبن برونن" بالقرب من فيينا فى خيمة خاصة أعدت للمؤتمر فى ساحة الدير.





شارك فى القداس نخبة من الأساقفة الذين حضروا خصيصا من مصر للمشاركة فى المؤتمر فى مقدمتهم المطران الأنبا اثناسيوس والأنبا رافائيل الأسقف العام والأنبا بيمين أسقف قوص ونقادة ومن المهجر الأنبا اباكير أسقف السويد وآخرون.

وقالت مصادر كنسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا إن أعمال المؤتمر تركز على ربط الشباب فى المهجر بالوطن والكنيسة ومناقشة العديد من التحديات الروحية والاجتماعية التى يواجهها الشباب فى العصر الحالى.

وأوضحت المصادر أن عظة البابا فى القداس تناولت دور الشباب فى المجتمع وأهمية أن يكونوا قدوة للأخرين ويعكسوا بسلوكياتهم القيم الدينية السمحة.

وكان السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا قد شارك أمس فى افتتاح أعمال المؤتمر الذى يعقد لأول مرة فى النمسا بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن البابا تواضروس كان قد حرص أمس على لقاء وفود الشباب من مختلف دول أوروبا والذين حضروا للمشاركة فى المؤتمر فى ساحة الدير وتبادل معهم الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس بدأ زيارته إلى النمسا قبل تسعة أيام وشملت تدشين كنائس ورئاسة مؤتمر الشباب.