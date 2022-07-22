جدة - نرمين السيد - وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن أكثر من 10 آلاف موظف يطلب العلاج طواعية خوفا من تطبيق القانون عليه وفصله من العمل.
وأشار إلى أنه تم الكشف على نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه من خلال لجان تتم بشكل مفاجئ، ولو تقدم الموظف طواعية لا يخضع للقانون، كانت نسبة التعاطى منذ عامين 8%، والآن أقل 1%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافحة الإدمان: نسبة التعاطى يالجهاز الإدارى انخفضت إلى 1% فى عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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