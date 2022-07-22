مكافحة الإدمان: نسبة التعاطى يالجهاز الإدارى انخفضت إلى 1% فى عامين

جدة - نرمين السيد - وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن أكثر من 10 آلاف موظف يطلب العلاج طواعية خوفا من تطبيق القانون عليه وفصله من العمل.

وأشار إلى أنه تم الكشف على نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه من خلال لجان تتم بشكل مفاجئ، ولو تقدم الموظف طواعية لا يخضع للقانون، كانت نسبة التعاطى منذ عامين 8%، والآن أقل 1%.