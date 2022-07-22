الزراعة تعلق على ارتفاع سعر البيض فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، أنه سيتم التوسع فى إنتاج البيض مما يؤدى إلى تقليل الأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توريد كميات كافية من البيض حتى تكون فرصة للمواطن بأن تكون هناك سلع بأسعار مناسبة.

وتابع، أن هناك قطاعات جديدة لإنتاج بيض المائدة، وسيكون هناك زيادة فى حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة تساهم فى ضبط الأسعار وتضمن أن زيادة المعروض ستنخفض الأسعار.