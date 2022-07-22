جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن مناطق: (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا "عزبة الهجانة سابقا").





وقالت الشركة، فى بيان، إن قطع المياه يكون اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23-7-2022. وأرجعت الشركة سبب قطع المياه نظرا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مللي.​

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم 8 ساعات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.