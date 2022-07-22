محافظ قنا يشدد على الالتزام بالأسعار الاسترشادية وعدم التلاعب فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ قنا أشرف الداودي، على أصحاب المجمعات التجارية الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاة فى الأسعار؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم والتأكد من توفير جميع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.





جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ فى عدد من المجمعات التجارية والمخابز السياحية بمدينة قنا؛ للاطمئنان على الأسعار وسلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الجولة المفاجئة لمحافظ قنا عن ضبط ومصادرة 112 كيلوجراما مصنعات لحوم ودواجن مجمدة ولحوم مفرومة، مابين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة لتحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة سجل صناعي.

ووجه المحافظ، مسئولى مديريتى التموين والطب البيطرى، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وتنظيم الأكمنة، على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ قنا - للمواطنين الذين التقى بهم خلال الجولة - أن مكتبه مفتوح يوميا، لاستقبالهم والاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى الأسعار أو وجود أى ممارسات احتكارية أو نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة أوعلى الخط الساخن للمحافظة 15541 أوعلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).

رافق المحافظ خلال الجولة: أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والدكتورة فاطمة الزهراء مصطفى وكيل مديرية الطب البيطرى بقنا، ولجنة مشكلة من مديريتى التموين والطب البيطرى بالمحافظة.