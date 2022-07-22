جدة - نرمين السيد - وسوف تتضمن الأسابيع الثقافية التى تطلقها الأوقاف تنوعًا كبيرًا من محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لكبار المقرئين والمبتهلين وسيكون برنامج الأسبوع الأول على النحو التالي: وسيعقد الأسبوع الثقافى بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبت المقبل.. الأوقاف تطلق أسبوعها الثقافى الأول من مسجد الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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