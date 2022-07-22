غدا.. وزير الأوقاف يزور دمياط ويلقى محاضرة عن وسطية الإسلام

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للمديرية - فى بيان صادر اليوم الخميس - أن الوزير سيقوم خلال زيارته لمحافظة دمياط غدا بافتتاح دار المناسبات التى أقيمت على نفقة صندوق الزكاة الكويتى والملحقة بمسجد البحر بدمياط، حيث يؤدى الوزير صلاة الجمعة بمسجد البحر.

كما يقوم الوزير بإلقاء محاضرة عن وسطية الإسلام، وذلك فى اللقاء المقام بمدينة رأس البر، يحضره عدد من علماء وأساتذة الجامعات بدولة الهند، إلى جانب الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤن الدينية بمجلس النواب.