جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للمديرية - فى بيان صادر اليوم الخميس - أن الوزير سيقوم خلال زيارته لمحافظة دمياط غدا بافتتاح دار المناسبات التى أقيمت على نفقة صندوق الزكاة الكويتى والملحقة بمسجد البحر بدمياط، حيث يؤدى الوزير صلاة الجمعة بمسجد البحر.
كما يقوم الوزير بإلقاء محاضرة عن وسطية الإسلام، وذلك فى اللقاء المقام بمدينة رأس البر، يحضره عدد من علماء وأساتذة الجامعات بدولة الهند، إلى جانب الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤن الدينية بمجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. وزير الأوقاف يزور دمياط ويلقى محاضرة عن وسطية الإسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.