نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بسعر 200 جنية وتفاصيل عن الوحدات السكنية المتاحة ومبلغ المقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وفي خلال القليل من الساعات الماضية والساعات الثادمة يشهد محرك البحث الشهير جوجل أكثر العمليات في البحث، وذلك بحيث يبحث الكثير جدا من المواطنين عن موضوع كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة وذلك في هذا العام الحالي وهو عام 2022 ميلاديًا، وذلك لكي يستطيعوا أن يحصلوا على وحدة سكنية من ضمن أطروحات الهيئة التعاونيات للبناء والإسكان الجديد.

ويأتى هذا تزامن مع بداية وقت شراء هذه كراسة الشروط الخاصة بمشروع لؤلؤة القاهرة وهي جديدة وذلك في 2022 ميلادي، وبدايًة من يوم الاثنين الذي يوافق يوم 18 من هذا الشهر الجاري يوليو لعام 2022، وبحيث مهلة لشراء كراسة الشروط تستمر عشرة أيام أي أن تستمر إلى يوم الخميس الذي يكون موافق يوم 28 من هذا الشهر الجاري يوليو لهذا العام 2022 ميلاديًا.

وسوف نعرض لكم في السطور الآتية، كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، على حسب بيان من هيئة التعاونيات للبناء والإسكان.

كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وعلى حسب البيان من هيئة التعاونيات للبناء والإسكان، يصل سعر كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة في هذا العام إلى 200 جنيه مصري فقط.

ويمكن لدي المواطنين الذي لديهم الرغبة أن يحصلوا على تلك الوحدة السكنية ضمن الطرح، ولديهم الرغبة في شراء كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة، ومن داخل المقر الأساسي لدي هيئة التعاونيات للبناء والإسكان، وهذا يكون عنوانه هو ثلاثة شارع “سمير عبد الرؤوف”، وامتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

تفاصيل أكثر عن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وتم التأكيد من اللواء الكبير حسام الدين مصطفى وهو أيضًا رئيس الهيئة العامة لدي تعاونيات البناء والإسكان، وأكد أنه تم تحديد سعر المتر واحد وذلك في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة وهو بالواقع يصل المتر الواحد إلى 7800 جنيه مصري المتر، وعند الجدية في عملية الحجز يتم دفع 70 ألف جنيه مصري وهذا السعر لقد يمثل 10% وذلك من قيمة الوحدة.

وقام الدكتور حسام رزق بالتوضيح أن هناك يوجد تسهيلات كبيرة جدا في عملية تسديد المبلغ بحيث يتم التسديد في خلال 10 سنوات، وسوف يتم التسليم في شهر نوفمبر من هذا العام 2022 ميلادي.