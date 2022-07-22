استعدادات قصوى بقنا لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الخميس، الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه فى نهر النيل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى اجتماع موسع بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر ومديرى مديريات الزراعة والموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الزراعية وحماية النيل والأملاك.





وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - مدى الجاهزية لاحتمالية حدوث زيادة مناسيب المياه بنهر النيل، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والرى عن رصد زيادة فى معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه فى مجرى نهر النيل، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة. وأكد محافظ قنا أنه جرى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لافتا إلى أن مديرية الموارد المائية والرى تراقب - عن كثب - منسوب المياه فى نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة فى مياه نهر النيل، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طارئ والتنبيه على المسئولين والمواطنين باتخاذ اللازم نحو إخلاء جميع المبانى من منازل وحظائر مواشى وتشوينات للمحاصيل الزراعية على أراضى طرح النهر حفاظا على أرواح المواطنين.

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