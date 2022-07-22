التعليم: منظومة مدارس النيل المصرية الدولية على الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة مصورة لشوقى، خلال احتفال الوزارة، اليوم الخميس، بتخرج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة 2022 بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أمانى الفار المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وعدد من قيادات التعليم.

وأشاد الوزير بخريجى المدارس المصرية الدولية.. مقدما التهنئة للطلاب الخريجين.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، إنه فى إطار اهتمام وحرص رئيس الجمهورية بعملية تطوير النظام التعليمى داخل مصر، وإدخال أنظمة تعليمية جديدة، فقد وجه بإدخال نظام النيل التعليمى كأحد النظم التعليمية الجديدة، التى من شأنها تطوير منظومة التعليم داخل مصر.

وأكد ضرورة التوسع فى أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعا قوميا يقدم نموذجا تعليميا متميزا عالى الجودة، بمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميا وتعادل الشهادات الدولية.

ويبلغ عددها الآن 14 مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وجارى التوسع فى إنشاء مدارس جديدة تطبق نظام النيل التعليمى بمختلف محافظات مصر، مع تقديم الدعم اللازم للمشروع لضمان نجاحه.

وأشار إلى أن شهادة النيل الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية وتقدم مدارس النيل خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى صناعة فكر الإنسان وامتلاكه لمهارات تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأى جامعة مصرية أو دولية.

واختتم الدكتور رضا حجازى كلمته، متمنيا التوفيق للطلبة خريجى مدارس النيل المصرية الدولية فى حياتهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى للعالم من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات بحث علمى وتفكير نقدى وإبداعى، ووجه الشكر والتقدير للقائمين على منظومة النيل التعليمية.

من جهته، أعرب طارق الباز، عن سعادته واعتزازه بكونه أحد عناصر منظومة النيل التعليمية العظيمة والتى تسهم بشكل فعال فى تخريج جيل واعى قادر على المنافسة الدولية، موجها التحية والتقدير لكل العاملين بمنظومة النيل التعليمية، ولكل المساهمين فى إنجاح المنظومة بداية من القيادة السياسية الداعمة للشهادة وللمدارس، وللدكتور طارق شوقى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق تحيا مصر، وصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والبنك الأهلى المصرى، وشركة دى ميديا للدعاية والإعلان.

واستعرض الباز نبذة عن المشروع وما وصل إليه الآن، مشيرا إلى أن مشروع مدارس النيل المصرية الدولية بدأ عام 2010 مع صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء واستمر حتى عام 2017 تحت إدارة الصندوق ووحدة شهادة النيل الدولية، ثم تم إنشاء شركة مصر للإدارة التعليمية لتتولى إدارة مدارس النيل المصرية الدولية الموجودة وتتوسع فى إنشاء 25 مدرسة جديدة ليصبح عدد المدارس 30 مدرسة تغطى محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد.

وأوضح أنه تم بالفعل نقل تبعية المشروع كاملا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتولت شركة مصر للإدارة التعليمية إدارة المدارس التى وصل عددها حتى الآن إلى 14 مدرسة بفضل التعاون الكبير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت منذ اليوم الأول خطوات جادة لتحسين المنتج التعليمى وتقديم أفضل الوسائل التعليمية والخدمات الأكاديمية المتميزة.

وأكد أن إدارة الشركة اهتمت أيضا بالتنمية المهنية لكل العاملين بالمدارس والتعاون بشكل كبير مع وحدة شهادة النيل الدولية والتى تتولى تدريب كل العاملين فى منظومة المدارس ببرامج تدريبية معتمدة من هيئة كامبريدج للامتحانات، كما ظهر جهد إدارة الشركة جليا فى التعاون الكبير مع إدارة التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات وتنظيم عملية تسجيل الطلبة وتنسيقهم على النظام الإلكترونى للتنسيق وتفعيل تقليل الاغتراب الأمر الذى أشاد به العديد من أولياء الأمور، كما تم العمل على نظام تعليم إلكترونى بالمدارس جميعها فى كل المراحل ولم يتأثر أداء المدارس خلال جائحة كورونا.

وأضاف إن الشركة تسعى جاهدة إلى تغيير وجه وأسلوب إدارة المدارس بشكل عام لتقدم نموذجا فريدا من نماذج الإدارة المدرسية المتميز، مؤكدا أن رسالة شركة مصر للإدارة التعليمية هى "أننا قادرون على إحداث الاختلاف للأفضل دائما والتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على تقديم الأفضل محليا وعالميا"، متمنيا التوفيق للطلاب فى حياتهم القادمة.

وتضمن الحفل تقريرا وثائقيا بعنوان(ماذا قالوا عن مدارس النيل)، وفيديو وثائقيا لمراحل تطور مشروع مدارس النيل، وكلمة لخريجى دفعة 2022، وكلمة لخريجى الدفعات السابقة، بالإضافة لفقرات فنية وعزف بيانو وغناء قدمه عدد من الطلاب، كما تضمن الحفل مراسم تسليم الوشاح، ومراسم تسليم شهادات التخرج للطلاب.

يذكر أن طالب مدارس النيل يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعى فى نهاية الصف الثانى عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج شهادة النيل الثانوية الدولية.

وتتم مراجعة المناهج فى هذه المدارس من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دورى ومستمر عن طريق جامعة كمبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين فى العملية التعليمية، وبذلك يكون هناك ضمان للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.