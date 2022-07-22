50 لوحة تعريفية.. محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة حكاية شارع

جدة - نرمين السيد - وتهدف المبادرة إلى إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع السكندرى، وإبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها، والتعريف بالشخصيات الهامة والأعلام التى أطلق أسماؤها على بعض الشوارع.

وقال المحافظ إنه جرى وضع 50 لوحة تعريفية على أعمدة مزودة بخاصية QR Code، تحمل اسم الشارع وسبب التسمية ونبذة مختصرة عن اسم الشارع أو تاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع.

وأشار إلى أنه سيجرى تباعا استكمال باقى الشوارع ووضع اللوح التعريفية بها على مستوى المحافظة، لافتا إلى استمرار جهود المحافظة للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو سعده، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وعزة سعد، رئيس حى وسط، وشيرين مصطفى، مدير إدارة الحفاظ على التراث بالمحافظة.