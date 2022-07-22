محافظ الدقهلية: المنصورة عاصمة مصر الطبية بفضل مراكزها المتخصصة

جدة - نرمين السيد - اعتبر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، المنصورة عاصمة مصر الطبية، بفضل منظومة المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، والتى تقدم خدماتها الطبية للمرضى والمترددين عليها من جميع المحافظات بل امتدت خدماتها الطبية خارج حدود مصر لتستقبل المرضى من العالمين العربى والإفريقى والدول الأوروبية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى لجراحة شريان الأورطى بأحدث الطرق العالمية بحضور الخبير الكورى الأول فى العالم الذى يجرى هذه الجراحة "سولك سونج"، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والأساتذة والمتخصصين فى جراحة شران الأورطى بجامعة المنصورة وعدد من الجامعات المصرية.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بـ"سولك سونج" مدير مركز الأورطى والأوعية بمعهد سانج نام الطبى بمدينة سول بدولة كوريا، مشيرا إلى أن العلم الذى يواكب كل ما هو جديد وحده الذى يسد الفجوة بين الواقع والمستقبل وخاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان وحياته.

وأشار إلى أن "أطباء الدقهلية" - على مختلف تخصصاتهم - حريصون دائما على مواكبه كل ما هو جديد فى العلم والبحث العلمى؛ من أجل خدمة المواطنين وتوفير خدمات طبية متمزة لهم.