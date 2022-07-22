رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ونواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة أسمى آيات التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة، بمناسبة حلول ذكرى 23 يوليو، داعين المولى عز وجل أن يوفق البلاد لمزيد من الاستقرار والرخاء والنماء.





وأعرب الدكتور أيمن عثمان عن فخره واعتزازه بالشعب المصرى الذى تلاحم فى 23 يوليو مع قواته المسلحة وسطروا بذلك لمصر بزوغ عهد جديد سيظل التاريخ يذكره بأحرف من نور، حيث استطاعت الثورة إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال لشعب مصر العظيم، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أحدثته الثورة من تغييرات فى المنطقة العربية والإفريقية دفاعا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة كريمة.

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