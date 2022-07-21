رسميا.. السنغالى ساديو ماني أفضل لاعب فى أفريقيا 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 11:24 مساءً - توج الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء، في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2022 المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، بمشاركة عدد من نجوم وأساطير القارة السمراء والتي يتنافس فيها الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة المرشحة لأفضل ناد في أفريقيا بجوار كل من نهضة بركان والوداد المغربي.

توج الوداد المغربي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا وفقا لتصويت القادة والمدربين في الاتحادات الأعضاء، والصحفيين، ومجموعة الدراسة الفنية للكاف، إلى جانب أساطير الكرة الأفريقية.

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقى 2022 مع السنغالى ساديو مانى، كما يوجد منتخب مصر والأهلى فى قائمة المرشحين لأفضل منتخب ونادى على الترتيب.