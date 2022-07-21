رسميا.. السنغالى ساديو ماني أفضل لاعب فى أفريقيا 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 11:24 مساءً - توج الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء، في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2022 المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، بمشاركة عدد من نجوم وأساطير القارة السمراء والتي يتنافس فيها الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب.
وتواجد النادي الأهلي في القائمة المرشحة لأفضل ناد في أفريقيا بجوار كل من نهضة بركان والوداد المغربي.
توج الوداد المغربي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة.
ويتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا وفقا لتصويت القادة والمدربين في الاتحادات الأعضاء، والصحفيين، ومجموعة الدراسة الفنية للكاف، إلى جانب أساطير الكرة الأفريقية.
ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقى 2022 مع السنغالى ساديو مانى، كما يوجد منتخب مصر والأهلى فى قائمة المرشحين لأفضل منتخب ونادى على الترتيب.
أفضل لاعب أفريقي
محمد صلاح (مصر - ليفربول)
ساديو ماني (السنغال - بايرن ميونخ حاليا وليفربول سابقا)
إدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)
أفضل لاعب داخل أفريقيا
محمد الشناوى (مصر - الأهلي)
أليو ديانج (مالى - الأهلي)
أشرف دارى (المغرب - الوداد)
أفضل مدرب (رجال)
أليو سيسيه (السنغال)
كارلوس كيروش (مصر)
وليد الركراكي (الوداد الرياضي)
أفضل فريق (رجال)
الأهلى
الوداد البيضاوى
نهضة بركان
أفضل منتخب (رجال)
مصر
الكاميرون
السنغال
بينما جاء باقي المرشحين على الجوائز الأخرى كالتالي:
أفضل لاعب شابحنبعل المجبري (تونس - مانشستر يونايتد)
كريم كوناتي (كوت ديفوار - أسيك الإيفواري وسالزبورج حاليا)
بابي سار (السنغال - توتنهام)
أفضل لاعبةأجارا نشوت نجويا (الكاميرون - إنتر ميلان)
أسايسات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)
جريس تشاندا (زامبيا - بييك كازيجورت)
أفضل لاعبة داخل القارةأنديل دلاميني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صن داونز)
بامباناني مباني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صن داونز)
إيفلين بادو (غانا - هاساكاس سابقا وألفالدسنيس حاليا)
أفضل لاعبة شابةدوريس بوادوا (غانا - هاساكاس)
إيفلين بادو (غانا - هاساكاس)
ياسمين زهير (المغرب - سانت ستيفن)
أفضل فريق (سيدات)
الجيش الملكي المغربي
هاساكاس الغاني
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
أفضل مدرب / مدربة لفريق سيدات
بروس موابي (منتخب زامبيا)
ديزيريه إليس (منتخب جنوب أفريقيا)
جيري تشابالالا (ماميلودي صن داونز)
رينالد بيدرو (منتخب المغرب)
الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022
- زهير المترجى لاعب الوداد المغربي فى مرمى الأهلى.
- بن مالانجو لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية فى شباك المغرب.
- إلياس السخيرى لاعب منتخب تونس فى مرمى موريتانيا.
- هيثم العيونى لاعب المصرى البورسعيدى فى مرمى نهضة بركان المغربي.
- بابا عثمان ساكو لاعب سمبا التنزانى فى شباك أسيك الإيفوارى.
- يوسف مشانجاما لاعب جزر القمر ضد الكاميرون.
- جابادينهو مهانجو لاعب منتخب مالاوى فى شباك المغرب.
- أداما كونجو لاعبة بوركينا فاسو ضد أوغندا.
- كيتوميتسي لاعبة منتخب بوتسوانا ضد بوروندى.
- صنعاء مسعودي لاعبة أسفار المغربي ضد ريفرز أنجلز.