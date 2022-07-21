الزمالك يهزم الأهلي بهدفين لهدف ويفوز بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 11:24 مساءً - توّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ،الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الزمالك وأشهر الحكم البولندي شيمون مارتشينياك بطاقة صفراء لإمام عاشور لاعب الزمالك في الدقيقة الثالثة للخشونة مع على معلول، وسجل زيزو هدف التقدم للزمالك بعدما استغل الخروج الخاطئ من محمد الشناوي، ومرر سيف الدين الجزيري كرة عرضية من ناحية اليمين تجد زيزو المُنفرد الذي أودعها في شباك الشناوي.

بعد الهدف واصل الزمالك الضغط ونال أحمد فتوح بطاقة صفراء للخشونة، وحاول الزمالك إضافة الهدف الثاني مُستغلاً تراجع أداء الأهلي.

سدد الونش ضربة رأسية قوية في الدقيقة 17 وأنقذها محمد الشناوي ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك في الدقيقة 21 سددها زيزو لكنها جاءت فوق العارضة.

تعرض محمد شريف للأصابة في الدقيقة 24 وغادر أرض الملعب وشارك حسام حسن بدلاً منه .

وأنطلق بن شرقي بهجمة قوية من ناحية الشمال وراوغ ياسر إبراهيم ومرر كرة عرضية لكن على معلول أنقذها قبل أن تصل إلى أحد مهاجمي الزمالك ، وواصل الزمالك الهيمنة على اللقاء وسجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 31 .

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة تامة من الزمالك وسط غياب تام من لاعبي الأهلي إلى أن ينتهي هذا الشوط بتقدم الزمالك بثنائية .

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثلاثي حيث شارك وليد سليمان بدلاً من عمرو السولية ، ومحمد عبد المنعم بدلاً من أيمن أشرف ومحمد محمود بدلاً من محمد هاني.

ونال وليد سليمان بطاقة صفراء بعد نزوله بدقيقتين للخشونة ، وتحسّن أداء الأهلي قليلاً بسبب هذه التغييرات لكن الزمالك مازال يهاجم بقوة وأهدر بن شرقي فرصة تسجيل هدف ثالث.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 56 ، وشارك يوسف أوباما بدلاً من سيف الدين الجزيري وتوقف اللعب بسبب علاج محمد عواد وشارك حازم إمام بدلاً من أحمد فتوح كما شارك صلاح محسن بدلاً من ياسر إبراهيم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة سيطرة من الأهلي لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك وحصد لقب كأس مصر.