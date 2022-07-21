جامعة المنصورة تبحث سبل التعاون العلمى مع نظيرتها شمال تكساس

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة، لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور تشافى يوان أستاذ علوم الحاسب والنظم الذكية، ومدير معمل الرؤية بالحاسب والنظم الذكية، بجامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.





جاء ذلك خلال زيارته الحالية لجامعة المنصورة وكلية الحاسبات والمعلومات لمناقشة سبل التعاون العلمى بين جامعة المنصورة وجامعة شمال تكساس الأمريكية وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والبحثية. حضر اللقاء الدكتور مجدى زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سمير الموجى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد الحسينى الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة. يذكر أن الدكتور تشافى يوان فى زيارة رسمية لكلية الحاسبات والمعلومات شملت لقاء وديا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ثم ورشة عمل عن الاتجاهات البحثية الجديدة المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى والنظم الذكية فى مجالات مختلفة، وشملت ورشة العمل نقاشا مفتوحا مع طلاب الدراسات العليا للرد على استفساراتهم البحثية والعلمية.

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