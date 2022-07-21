حياة كريمة تهدى «ميكروباص» لمواطن احترقت سيارته بالإسماعيلية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وذكرت المبادرة، أن إيهاب عاش مأساة بعد حريق الميكروباص الخاص به على الطريق الدائرى أمام جامعة قناة السويس، لافته إلى أن إيهاب أحمد سائق ميكروباص بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، احترقت سيارته بالكامل بسبب ماس كهربائى، دخل بسببها المستشفى بعد إصابته بصدمة عصبية.
وأضافت مؤسسة حياة كريمة، أن إيهاب يعول 3 أفراد فى عائلته، وسيارته كانت هى مصدر رزقه الوحيد.
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