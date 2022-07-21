حسام حسن يقلص الفارق للأهلى بمرمى الزمالك (2-1) "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:27 مساءً - تمكن حسام حسن مهاجم فريق الاهلى من احراز هدف تقليص الفارق بمرمى الزمالك فى الدقيقة 51 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة في اللقاء النهائي لبطولة كأس مصر .

ويخوض فريق الاهلى بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا كالتالى :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – نيمار– احمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري – اشرف بن شرقي