الشوط الأول ..الزمالك يتقدم على الأهلى بثنائية نظيفة فى نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:27 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولي بتقدم الزمالك بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

ويجلس على دكة البدلاء: ‏رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.

ويجلس على الدكة محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم وأيمن حفني.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الزمالك وأشهر الحكم البولندي شيمون مارتشينياك بطاقة صفراء لإمام عاشور لاعب الزمالك في الدقيقة الثالثة للخشونة مع على معلول، وسجل زيزو هدف التقدم للزمالك بعدما استغل الخروج الخاطئ من محمد الشناوي، ومرر سيف الدين الجزيري كرة عرضية من ناحية اليمين تجد زيزو المُنفرد الذي أودعها في شباك الشناوي.

بعد الهدف واصل الزمالك الضغط ونال أحمد فتوح بطاقة صفراء للخشونة، وحاول الزمالك إضافة الهدف الثاني مُستغلاً تراجع أداء الأهلي.

سدد الونش ضربة رأسية قوية في الدقيقة 17 وأنقذها محمد الشناوي ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك في الدقيقة 21 سددها زيزو لكنها جاءت فوق العارضة.

تعرض محمد شريف للأصابة في الدقيقة 24 وغادر أرض الملعب وشارك حسام حسن بدلاً منه .

وأنطلق بن شرقي بهجمة قوية من ناحية الشمال وراوغ ياسر إبراهيم ومرر كرة عرضية لكن على معلول أنقذها قبل أن تصل إلى أحد مهاجمي الزمالك ، وواصل الزمالك الهيمنة على اللقاء وسجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 31 .

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة تامة من الزمالك وسط غياب تام من لاعبي الأهلي إلى أن ينتهي هذا الشوط بتقدم الزمالك بثنائية .