الزراعة: تطوير مركز التلقيح الصناعى يتم وفق توجيهات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، أعمال تطوير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك فى ثالث جولاته اليوم لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظتى البحيرة والإسكندرية.





وقال القصير إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية، من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى.

وأضاف أنه تم تطوير المركز بزيادة عدد الطلائق من 36 إلى 48 وتطوير المعمل الحالى، وإنشاء معمل جديد ومركز تدريب لنشر الثقافة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة، هى التوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية، حيث تم تطوير مركز التلقيح الصناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وذلك بزيادة كفاءته الإنتاجية حيث تم إنشاء عدد 51 بوكس جديد للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل الى عدد 11 بوكس طلائق.

ومن ناحيته أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، أن مركز التلقيح الاصطناعى، يقوم أيضا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعى، وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقرى شباب الخريجين، وتسليمهم الأدوات الخاصة بالتلقيح الصناعى مجانا، وإمدادهم بجرعات السائل المنوى المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل، بأسعار مخفضة، وذلك لمساعدتهم على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى.

حضر الجولة د هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والمهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية وبعض قيادات الوزارة.