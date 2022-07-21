معرض مؤقت لبعض مقتنيات المتحف القبطى داخل «الفن الإسلامى»

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، وجيهان عاطف مدير عام المتحف القبطى، الجزء الأول من معرض الآثار المؤقت، تحت عنوان "مسرجة ومشكاة"، والذى ينظمه المتحفين فى إطار التعاون المثمر بينهما.





يهدف هذا المعرض إلى تعريف زائرى المتحفين بالمقتنيات التى يحتويها كل متحف بمجرد زيارة أى متحف منهما حيث سيقوم متحف الفن الإسلامى بعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية الخاصة بالمتحف القبطى، والذى بدوره سيعرض مجموعة من مقتنيات متحف الفن الإسلامى فى عرض مؤقت.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، أن المعرض الذى تم افتتاحه بمتحف الفن الإسلامى يعرض مجموعة من 19 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف القبطى منها مجموعة من المسارج والشمعدانات المختلفة المتميزة التى تم استخدامها خلال العصر القبطى فى الإضاءة داخل المنازل والكنائس للقيام بمهام حياتهم اليومية بالإضافة إلى أداء الشعائر الدينية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر، على أن يتم تنظيم الجزء الثانى منه، يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، داخل المتحف القبطى لعرض مجموعة متميزة من مقتنيات متحف الفن الإسلامى.

ومن جانبها أوضحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطى، أن المجموعة المختارة من القطع المعروضة بمتحف الفن الإسلامى تلقى الضوء على فكرة الإضاءة من الناحية الفلسفية والروحانية التى كانت فى فكر أجدادنا، ومن أبرزها مسرجه نحاس على شكل حمامه ترمز إلى الروح القدس، وأيقونة تمثل السيدة العذراء تحمل السيد المسيح، ومخطوط سفر التكوين والبشاير الأربعة.

وعلى هامش افتتاح المعرض نظم المتحف محاضرة بعنوان "الهالات النورانية عبر العصور" ألقتها الدكتورة شذى جمال إسماعيل أستاذ الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان. كما نظم القسم التعليمى بالمتحف معرضا فنيا يضم مجموعة من القطع الفنية المستوحاة من مقتنيات المتحف تناولت وسائل ووحدات الإضاءة وتطورها واستخداماتها فى العصور الإسلامية، وتنوعت فى المواد الخام ما بين شمعدانات نحاسية، مشكاوات زجاجية، شموع، وفوانيس بأشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل فنية وتعليمية لذوى الهمم.