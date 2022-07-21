زيزو يتقدم للزمالك بمرمى الأهلى فى الدقيقة 6 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 09:29 مساءً - نحج أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الاهلى فى الدقيقة 6 من عمر الشوط الاول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة في اللقاء النهائي لبطولة كأس مصر .

ويخوض فريق الاهلى بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا كالتالى :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – نيمار– احمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري – اشرف بن شرقي