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زيزو يتقدم للزمالك بمرمى الأهلى فى الدقيقة 6 "فيديو"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 09:29 مساءً - نحج أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الاهلى فى الدقيقة 6 من عمر الشوط الاول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة في اللقاء النهائي لبطولة كأس مصر .

 

 

 

ويخوض فريق الاهلى بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ،  محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

 

 

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا كالتالى :

 

 

حراسة المرمي : محمد عواد

 

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - احمد فتوح

 

 

خط الوسط : امام عاشور – نيمار– احمد سيد زيزو

 

 

خط الهجوم : سيف الجزيري – اشرف بن شرقي

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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