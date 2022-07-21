أخبار مصرية

وصول فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استاد القاهرة لمتابعة مباراة الاهلي و الزمالك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 09:29 مساءً - وصل منذ قليل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الى ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلى و الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر و المقرر أنطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءا .

ويخوض فريق الاهلى بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ،  محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا كالتالى :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – نيمار– احمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري – اشرف بن شرقي

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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