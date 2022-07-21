أخبار مصرية

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي الكأس..محمد شريف يقود الهجوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 09:29 مساءً - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيل  الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

 

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ،  محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

 

وقام طاقم التحكيم البولندي بقيادة شيمون مارتشينياك بمعاينة أرض ملعب استاد القاهرة قبل إنطلاق المباراة ، ويتولى طاقم تحكيم بولندي إدارة المباراة بقيادة مارتشينياك، ويعاونه كل من باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا.

 

ويتولى توماس موسيت حكما لتقنية الفار، ويعاونه سيباستيان جارزيباك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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