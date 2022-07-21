تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي الكأس..محمد شريف يقود الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 09:29 مساءً - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وقام طاقم التحكيم البولندي بقيادة شيمون مارتشينياك بمعاينة أرض ملعب استاد القاهرة قبل إنطلاق المباراة ، ويتولى طاقم تحكيم بولندي إدارة المباراة بقيادة مارتشينياك، ويعاونه كل من باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا.

ويتولى توماس موسيت حكما لتقنية الفار، ويعاونه سيباستيان جارزيباك.