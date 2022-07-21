تجارة القاهرة تختتم فعاليات برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد شحاتة عميد كلية التجارة، والدكتور عماد الزمر مدير مركز البحوث، وعدد من قيادات كلية التجارة جامعة القاهرة، كما حضر السيد ڤينسينت مدير مركز الدراسات الرياضية بالفيفا، وكذلك مديرة الاتصالات بالفيفا.

من جانبه، أكد د.جمال شحاتة - عميد كلية التجارة على أهمية هذه الفعالية وهذا البرنامج وأثنى على التعاون المثمر بين مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة مع المركز الدولى للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، كما أشاد بأن برنامج الإدارة الرياضية يقدم بشكل حصرى فى جامعة القاهرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

أشار الدكتور جمال إلى ضرورة العلم فى أداء كافة الأعمال بما فيها الرياضة منوها على أن الرياضة قوة ناعمة نسخرها لزيادة الترابط والتواصل بين دول العالم المختلفة.

وفى سياق متصل، أكد مدير المركز الدولى للدراسات الرياضية السيد ڤينسيت على أهمية الدبلومة الرياضية وعلى نجاح التجربة فى إصدارها الرابع عشر وأشاد بالجهود المبذولة على كافة الأصعدة. وأضافت السيدة ديانا مديرة الدبلومة بأبو ظبى أنها متطوقة للتجربة المصرية للبرنامج وسعيدة بما توصل إليه.

اختتم الحفل بتكريم المحاضرين المتميرزين والطلاب المتميزين وبتوزيع الشهادات على كافة خريجين البرنامج وتقديم كرم ضيافة للحضور.