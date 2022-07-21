محافظ الجيزة يتفقد محور الفريق كمال عامر للوقوف على نسب التنفيذ (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تواجه إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لما للمحور من أهمية مرورية كبيرة تساهم فى تفتيت الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات الحيوية بالجيزة.





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