رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 70 لثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة.





ونقل رئيس الجامعة تهنئة أسرة جامعة الأزهر "القوى الناعمة لمصر محليا وإقليميا ودوليا" وجميع منسوبيها بهذه المناسبة الوطنية التى تجسد عظمة الشعب المصرى، وتؤكد تلاحم جميع أطيافه؛ مسلمين ومسيحين شيوخا وشبابا رجالا ونساء خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية وانصهارهم جميعا فى بوتقة الوطن الحبيب جمهورية مصر العربية، ما يعكس قيمة هذه الثورة العظيمة التى تزيد المصريين صلابة وقوة وإصرارا على تحدى كل الصعوبات. وجدد رئيس جامعة الأزهر العهد والوعد بأن نظل جميعا داعمين لجهود الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة، واضعين مصلحة الوطن والمواطن وتطلعات المصريين فى مقدمة الاهتمامات فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيا المواطنين إلى الجد والاجتهاد والمثابرة ومواصلة العمل حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد، سائلين المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

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