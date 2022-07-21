القومية للزلازل: هزة أرضية غير محسوسة شرق دهب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضى، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 3ر3 درجة على مقياس ريختر على بعد 20 كم جنوب شرق مدينة دهب، فى تمام الساعة السادسة و10 دقائق و25 ثانية مساء اليوم (بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة).





وأشار القاضى - فى بيان أصدره اليوم - إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 15 كم، وعلى دائرة عرض 37 ر 28 درجة شمالا، وخط طول 65 ر34 درجة شرقا. وأكد انه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر فى الأرواح والمنشآت.

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