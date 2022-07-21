محافظ الغربية يتابع أعمال الذبح بمجزر شبشير الحصة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية استمرار العمل فى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة، والذى تم تخصيصه لخدمة أهالى المحافظة، بعد انضمامه إلى الخدمة هذا العام، إلى جانب 19 مجزرا آخر منتشرين فى أرجاء المحافظة.





وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم استقبال اليوم عدد 20 ذبيحة ما بين (ضأن، عجول جاموسى، عجول بقرى) وتم ذبحهم داخل المجزر من خلال استخدام أحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية.

أشار محافظ الغربية إلى أنه قام بعقد اجتماع مع الجزارين عقب نقلهم من مجزر طنطا العمومى والذى تم غلقه، واستمع إلى مطالبهم وقام بزيارة ميدانية للتأكد من بدء تطبيق تلك المطالب، كما وجه السكرتير العام بمتابعة تنفيذ المطالب حتى يتسنى لهم ممارسة عملهم على أكمل وجه.

والمجزر أنشأته محافظ الغربية على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، أحدها عنبر نصف آلى مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بينما العنبرين الآخرين يعملان بشكل يدوى، كما يضم المجزر محطة معالجة سعة 100 م3/ يوم ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإدارى والذى يضم معمل وخزينة أختام، ومبنى الخدمات والذى يضم "غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء"، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، خزان مياه إحتياطى بسعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.