محافظ أسوان: إنشاء 12 مجمع مواقف للسيرفيس و15 سوقا حضارية

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية التدخل السريع لمواجهة أى معوقات سواء كانت فنية أو روتينية للعمل على إيجاد حلول سريعة وجذرية لها من أجل ضمان الإستمرارية فى تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".





يأتى ذلك وفق المخطط الزمنى المحدد لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى إستلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور لجنة وحدة كريمة بالمحافظة.

وأثناء الإجتماع شدد أشرف عطية المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة للمشروعات التى شهدت إنخفاض ملحوظ فى معدلات تنفيذها، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولا بأول، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ.

وكشف أشرف عطية عن أن المحافظة قامت بتوفير كافة قطع الأراضى اللازمة للمشروعات الجارية مما ساهم فى سرعة البدء فيها وإنجازها، وكان أخر ذلك توفير قطعة أرض بمساحة 4900 م2 لإنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لأهالى 69 قرية بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة.

كما تابع الموقف التنفيذى لإنشاء مجمعات مواقف السيرفيس والأسواق الحضارية تشمل 12 مجمع مواقف للسيرفيس و15 مجمع للأسواق الحضارية لتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع تابع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.